Ядерный арсенал Европы оценили

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:05, 22 апреля 2026МирЭксклюзив

Политолог Кошкин: Ядерные кнопки от бомб США в Европе находятся в Вашингтоне
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Ядерное оружие, которое находится в Европе, в основном американское, по разным оценкам, это порядка 150 бомб производства США, сообщил завкафедрой политического анализа РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. Арсенал он оценил в беседе с «Лентой.ру».

«Это американское оружие. Современные бомбы, которые входят в формат тактического ядерного вооружения, маркировка B61-12. Их сейчас заменяют, но они находятся в пяти странах, на шести базах. Обслуживают их специалисты, которые проживают в этих странах, но ядерная кнопка находится в Вашингтоне», — рассказал эксперт.

Процессы размещения ядерного оружия в других странах очень сложные и высокотехнологичные, отметил политолог.

«Были сложности, я помню, при боевых действиях Турции и Сирии. Должен был прилететь самолет, чтобы заменить B61-12 на более модернизированные системы, но не смог, не имел доступа по безопасности, чтобы приземлиться на базе Турции для обслуживания ядерных арсеналов США. Вот насколько это все серьезно. По разным оценкам, там находится около 150 американских бомб», — поделился он.

Существует запас Франции, так как она ядерная страна, но у нее не так много атомного оружия, добавил Кошкин.

«Там, по-моему, две эскадрильи Rafale снабжены и кое-что на подводных лодках. Называлась цифра, которую затем [президент Франции Эммануэль] Макрон запретил публично артикулировать, чтобы никто не знал истинное количество ядерных запасов. Тем более что сейчас Макрон и руководство Польши стараются выстроить какие-то дипломатические отношения, позволяющие разместить ядерное оружие Франции на территории Польши — тоже с ядерной кнопкой, судя по всему, в Париже. При этом уже три Rafale находятся на территории Польши, так что, скорее всего, к этому идет», — уточнил собеседник «Ленты.ру».

Политолог усомнился в том, что ядерный зонтик Франции сможет обеспечить безопасность для всей Европы.

«Это маловероятно. Это нужны колоссальные финансовые вложения, которых нет во Франции, особенно для этого вопроса. Шума очень много в информационном пространстве по поводу того, что Франция готова обеспечить для всех ядерный зонтик и тем самым выйти на паритет сдерживания по вопросам ядерного вооружения с Россией. Но это все выглядит весьма и весьма безосновательно. Может быть, для обывателя это и впечатляющая информация, но для экспертов военно-технического характера — это несопоставимые цифры, абсолютно малые у Франции», — заключил спикер.

Ранее российский политолог Владимир Оленченко в разговоре с «Лентой.ру» призвал Организацию Объединенных Наций (ООН) обратить внимание на угрозу распространения ядерного оружия в Европе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В одном из тыловых городов Украины неожиданно началась паника и массовая эвакуация

    Президент Израиля захотел подружиться с жителями пострадавшей от атак ЦАХАЛ страны

    «Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок планеты в честь Дня Земли

    Молодых россиян прозвали альпаками из-за одной черты внешности

    Мерца обвинили в превращении немцев в дойную корову для Украины

    Клуб РПЛ вошел в пятерку лучших в Европе по одному параметру

    Возможность «драматического» ослабления рубля оценили

    Раскрыты предпочтения российских миллениалов и зумеров в путешествиях

    Стало известно о смерти выпавшей из окна четвертого этажа российской гимназии девочки

    Российские зумеры и миллениалы полюбили путешествия по малым городам страны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok