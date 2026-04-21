15:30, 21 апреля 2026

ООН призвали обратить внимание на угрозу распространения ядерного оружия в Европе

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

Основания опасаться последствий получения Украиной ядерного оружия от стран Европы обоснованные, убежден российский политолог Владимир Оленченко. В беседе с «Лентой.ру» он также призвал Организацию Объединенных Наций (ООН) обратить внимание на этот вопрос.

Ранее вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар выразил опасение, что передача Украине ядерного оружия Великобританией и Францией приведет к неконтролируемой эскалации конфликта с Россией.

«Словаки постоянно вращаются в европейской политике, а из этого следует два момента. Первый — они видят действительное поведение и то, в каком состоянии духа и ума находятся и украинский лидер, и лидер Германии, и лидер Франции, не говоря уже про [премьер-министра Германии Кира] Стармера, и, наверное, поэтому их это тревожит. Они об этом заявляют публично: состояние тех людей таково, что они действительно могут создать какую-то группировку, обладающую ядерным оружием, и быть на грани его применения, а может быть, даже и применят. Поэтому с этой точки зрения словацкий политик, мне кажется, имеет все основания сказать, что это так», — поделился политолог.

Во-вторых, если дойдет до применения ядерного оружия, станет очевидно, что Европе оно совершенно не нужно, указал он.

«Я бы поставил здесь вопрос шире и поставил бы вопрос о том, способен ли [президент Франции Эммануэль] Макрон с учетом его поведения, непоследовательного и такого с разного рода амбициями, скажем, распоряжаться ядерным оружием. Я бы поставил вопрос так, что надо заново или провести конференцию обладателям ядерного оружия, или провести какой-то другой саммит в рамках, может быть, ООН, чтобы обсудить перспективы распространения ядерного оружия, потому что сейчас эта тема становится все более размытой и много людей начинают говорить о возможности использования», — высказался эксперт.

Это тревожит, и здорово, что нашелся такой политик, который об этом сказал вслух, и здорово, что этот политик тех стран, которые входят и в НАТО, и тех стран, которые входят в Евросоюз. В обеих организациях руководство сейчас очень нездраво оценивающее обстановку и находится в каком-то угаре, мне так кажется

Владимир Оленченкополитолог

До этого украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украине не следовало отказываться от ядерного оружия после подписания Будапештского меморандума в 1994 году.

