В Словакии испугались возможного получения Украиной ядерного оружия

Гашпар: Получение Украиной ядерного оружия приведет к неконтролируемой эскалации

Если Украина все-таки получит ядерное оружие, это может привести к неконтролируемой эскалации конфликта с Россией. С такой точкой зрения в беседе с РИА Новости выступил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.

«Если бы Украина действительно получила ядерное оружие от Великобритании и Франции, это представляло бы огромный риск», — сказал он. Гашпар также добавил, что при таком сценарии перспективы завершения конфликта стали бы очень туманными.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украине не следовало отказываться от ядерного оружия после подписания Будапештского меморандума в 1994 году.