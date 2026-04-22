Запасы нефти США резко выросли

Минэнерго: Запасы нефти в США выросли за неделю на 1,93 млн баррелей

Запасы нефти в США резко выросли за неделю. Об этом со ссылкой на Минэнерго страны сообщает «Интерфакс».

Коммерческие запасы сырья увеличились на 1,93 миллиона баррелей, до 465,7 миллиона. К 17 апреля при этом сократились товарные запасы бензина (минус 4,57 миллиона баррелей) и дистиллятов (минус 3,43 миллиона баррелей).

По данным Trading Economics, эксперты ожидали сокращение запасов нефти на 1,2 миллиона баррелей, резервов бензина — на 1,5 миллиона баррелей, а дистиллятов — на 2,5 миллиона баррелей.

Из-за глобального энергетического кризиса администрация президента США Дональда Трампа задумалась о продлении срока действия 60-дневной приостановки применения Закона Джонса 1920 года, согласно которому суда, перевозящие товары между американскими портами, должны быть построены в стране, ходить под американским флагом и эксплуатироваться в Соединенных Штатах.

Также Минфин США объявил о возобновлении лицензии на продажу российской нефти. В ведомстве подчеркнули, что разрешены сделки по «продаже, доставке и разгрузке сырой нефти и продуктов переработки из Российской Федерации», которые были загружены на танкеры до 17 апреля. Новый документ действует до 16 мая.