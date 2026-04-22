Зеленский назвал приоритетную для встречи с Россией страну

Зеленский: Приоритетной для встречи с Россией страной является Турция
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
Одной из приоритетных для встречи с Россией страной является Турция. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, передает Telegram-канал «Новости.Live».

«Приоритетными для переговоров с Россией являются Турция и страны Ближнего Востока», — отметил он.

По словам Зеленского, трехсторонний формат переговоров необходимо возобновить. Украинский лидер подчеркнул, что Киев готов к этому шагу.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Киев обратился к Турции и другим странам с просьбой организовать встречу президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина.

