Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:00, 22 апреля 2026

Женщина решилась на отношения со страстным ловеласом и почувствовала себя униженной

Наталья Обрядина
Наталья Обрядина

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Женщина, которая решилась на отношения со страстным ловеласом, пожаловалась на то, что в итоге почувствовала себя униженной. Помочь разобраться в этой ситуации она попросила эксперта по отношениям Джейн О'Горман, пишет Daily Star.

Автор письма рассказала, что всегда была в курсе бурной личной жизни партнера в прошлом, но надеялась, что с ней он изменится. Однако этого не произошло. Более того, спустя три года после начала отношений она начала подозревать, что мужчина изменяет ей со случайными партнершами на одну ночь.

«Я чувствую себя униженной и раздавленной. В начале отношений мы были зависимы друг от друга, все время занимались сексом и дурачились. Но сейчас мне не до смеха», — призналась автор письма. Она также добавила, что ей приходится много работать, чтобы обеспечить себя и своего 38-летнего партнера. Она также спросила, как убедить его остепениться.

Материалы по теме:
«Две женщины подарят мужчине больше любви» Истории российских семей, которые выбрали многоженство
«Две женщины подарят мужчине больше любви»Истории российских семей, которые выбрали многоженство
14 сентября 2022
Как пережить развод? Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
Как пережить развод?Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
4 октября 2022

В ответ О'Горман посоветовала женщине признать, что отношения не сложились, поскольку невозможно изменить человека, который этого не хочет. Она также порекомендовала донести до мужчины мысль, что так дальше продолжаться не может. Затем следует собрать вещи и уйти и не обращать внимания на чувство вины и возможные запугивания.

«Очевидно, что у этого человека нет ни сердца, ни совести. Я не понимаю, почему вы продолжаете оставаться в этом аду, когда играете в заведомо проигранную игру», — добавила эксперт.

Ранее О'Горман подсказала, как определить готовность партнера перейти на новый этап отношений. По ее мнению, лучше спросить прямо и принимать решение в зависимости от ответа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok