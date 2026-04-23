13-летний мальчик сбросил на туристку статуэтку языческого божества и лишил ее жизни

Daily Mail: 13-летнего мальчика обвиняют в расправе над туристкой в Неаполе

Мальчика обвиняют в расправе над туристкой, приехавшей с возлюбленным в итальянский город, чтобы отметить день рождения. Об этом сообщило издание Daily Mail.

По данным источника, это произошло в Неаполе еще в 2024 году, однако подробности из судебного разбирательства появились недавно. Когда 30-летняя путешественница Кьяра Жаконис и ее партнер Ливио Руссо шли по узкой улице между домами, 13-летний мальчик сбросил с балкона на третьем этаже двухкилограммовую статуэтку языческого божества, которая упала на голову девушки. Этим несовершеннолетний лишил Жаконис жизни — она не выжила в больнице. Причиной кончины стала черепно-мозговая травма.

Во время расследования выяснилось, что мальчик уже сбрасывал с балкона другие предметы, в том числе пульт дистанционного управления и планшет. Прокуратура настояла на том, что родители ребенка не следили за ним. Им предъявлены обвинения в непредумышленной расправе над человеком, но супруги все отрицают, утверждая, что статуэтка им не принадлежала.

Предварительное слушание по делу Жаконис назначено на 26 июня 2026 года. Родственники пострадавшей намерены добиться справедливости.

