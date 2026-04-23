20:43, 23 апреля 2026

13-летний мальчик сбросил на туристку статуэтку языческого божества и лишил ее жизни

Daily Mail: 13-летнего мальчика обвиняют в расправе над туристкой в Неаполе
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Кадр: CCTV / Newsflash

Мальчика обвиняют в расправе над туристкой, приехавшей с возлюбленным в итальянский город, чтобы отметить день рождения. Об этом сообщило издание Daily Mail.

По данным источника, это произошло в Неаполе еще в 2024 году, однако подробности из судебного разбирательства появились недавно. Когда 30-летняя путешественница Кьяра Жаконис и ее партнер Ливио Руссо шли по узкой улице между домами, 13-летний мальчик сбросил с балкона на третьем этаже двухкилограммовую статуэтку языческого божества, которая упала на голову девушки. Этим несовершеннолетний лишил Жаконис жизни — она не выжила в больнице. Причиной кончины стала черепно-мозговая травма.

Во время расследования выяснилось, что мальчик уже сбрасывал с балкона другие предметы, в том числе пульт дистанционного управления и планшет. Прокуратура настояла на том, что родители ребенка не следили за ним. Им предъявлены обвинения в непредумышленной расправе над человеком, но супруги все отрицают, утверждая, что статуэтка им не принадлежала.

Предварительное слушание по делу Жаконис назначено на 26 июня 2026 года. Родственники пострадавшей намерены добиться справедливости.

Ранее популярная блогерша отпраздновала с женихом день рождения в Африке и не выжила. Согласно предварительному заключению экспертов, причиной кончины туристки стало удушье.

