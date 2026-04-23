58-летняя женщина расправилась с 93-летним мужем при помощи вазы

В США женщина расправилась с мужем на 30 лет старше нее при помощи вазы

В США 58-летняя женщина расправилась с пожилым мужем, нанеся ему несколько ударов по голове вазой. Об этом сообщает WBTV.

Преступление произошло 9 апреля в городе Солсбери, штат Северная Каролина. По данным офиса шерифа округа Роуэн, 58-летняя Йорлени Шофф позвонила в службу спасения в два часа ночи и сообщила, что ее муж Ричард Шофф, который старше нее на 35 лет, лежит на полу в луже крови.

Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили в доме значительное количество крови, что указывало на нападение, а также нашли разбитую вазу, которая, по их версии, была использована в качестве оружия.

По предварительным данным, нападение произошло в ходе семейного конфликта. Вероятнее всего, в пылу ссоры Йорлени ударила мужа по голове вазой. 93-летний Ричард был госпитализирован с тяжелой черепно-мозговой травмой, но спасти его не удалось. 19 апреля его не стало в больнице Шарлотты.

Изначально подозреваемой инкриминировали нападение с отягчающими обстоятельствами, однако затем обвинение переквалифицировали на убийство. Йорлени, вышедшая под залог в 500 тысяч долларов (около 43 миллионов рублей), после предъявления нового обвинения была арестована повторно и содержится в окружной тюрьме без права освобождения под залог.

