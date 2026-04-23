«АвтоВАЗ» запустил сервис подписки на автомобили LADA

«АвтоВАЗ» запускает программу долгосрочной подписки на автомобили «LADA Легко»

Российский автоконцерн «АвтоВАЗ» запускает программу подписки на автомобили «LADA Легко». Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе автопроизводителя.

Сервис долгосрочной подписки позволит использовать новый автомобиль на условиях аренды и фиксированного ежемесячного платежа. На первом этапе клиентам предлагается седан LADA Vesta с двигателем объемом 1,6 литра и автоматической коробкой переключения передач. Позднее линейка доступных в сервисе моделей и их комплектаций будет расширяться.

Подписку можно оформить онлайн. После создания личного кабинета можно выбрать модель, комплектацию, цвет автомобиля и дополнительные опции, на основе которых будет рассчитан индивидуальный ежемесячный платеж. Для LADA Vesta в версии «Практик» он составляет 43 990 рублей в месяц. Первым клиентам, которые оставят заявку с 23 по 30 апреля, подписка обойдется в 39 990 рублей. При заключении договора вносится возвратный депозит в размере трех ежемесячных платежей, который возвращается после окончания подписки.



«Автомобиль передается полностью готовым к эксплуатации: в стоимость подписки уже включены полисы ОСАГО и КАСКО, техническое обслуживание (ТО-1 и ТО-2), помощь на дорогах, а также сезонная замена шин и их хранение в официальном дилерском центре. Допускается передача управления еще двум любым водителям», — пояснили в компании.



Передвигаться на автомобили можно по всей территории России кроме нескольких регионов, где пока не доступен полный спектр услуг по ремонту и обслуживанию. Годовой лимит пробега составляет 30 тысяч километров. Расходы на топливо, проезд по платным дорогам, парковку и штрафы и регламентные работы, не связанные с ТО, клиент оплачивает самостоятельно.

В кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) президент предприятия Максим Соколов сообщал, что в дальнейшем программу расширят на модели Granta и Largus.