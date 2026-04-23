16:03, 23 апреля 2026Путешествия

Британцы похвастались победой в мировых войнах и напали на немца в ночном клубе Таиланда

Елизавета Гринберг (редактор)

Британские туристы похвастались победой в двух мировых войнах и напали на немца в ночном клубе в Паттайе (Таиланд). Кадры публикует издание The Sun.

Инцидент произошел в заведении The Godfather в ночь на 22 апреля. На видео видно, как двое пьяных отдыхающих подошли к окну бара, начали тыкать пальцами в мужчину и обозвали его нацистом. Сообщается, что они выкрикивали оскорбления в адрес туриста, который отдыхал в ночном клубе со своей девушкой.

Молодой человек решил выйти и поговорить с ними, хотя его возлюбленная забеспокоилась и попросила его не делать этого. По ее словам, позже она сама вмешалась в конфликт. Когда пара собиралась уходить, один из британцев подбежал к немцу и ударил его. Девушка также рассказала, что разъяренные туристы продолжали выкрикивать оскорбления, касающиеся Второй мировой войны, и даже плюнули ей в лицо.

Драку удалось остановить благодаря работникам соседних заведений и водителям такси, которые выбежали из машин для помощи. Известно, что злоумышленники сбежали до приезда полиции.

Ранее пьяный турист домогался девушек и подрался с охранниками клуба в Паттайе. Также он бросил в отдыхавших стакан.

