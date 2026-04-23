Бюджеты ЕС для борьбы с энергокризисом истощились

09:43, 23 апреля 2026

FT: Бюджеты стран ЕС исчерпали ресурсы для борьбы с энергокризисом
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Лидеры Европейского союза (ЕС) на неформальном саммите на Кипре обсудят резкий рост цен на энергоносители. Британская газета Financial Times пишет, что бюджетные возможности государств-членов практически полностью истощены.

По данным издания, экономика ЕС переживает уже третий кризис за последние шесть лет. После пандемии коронавируса и энергетического кризиса 2022 года у стран блока осталось крайне мало ресурсов для смягчения последствий текущих проблем.

Ситуация также осложняет переговоры по общему бюджету ЕС на 2028–2034 годы, запланированные на пятницу. Дипломаты предупреждают, что из-за затяжного кризиса будет невозможно убедить национальные правительства делать взносы в масштабный бюджет Евросоюза.

Ранее глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что Европе угрожает дефицит топлива даже после открытия Ормузского пролива.

По его оценке, в частности, острой в Европе будет ситуация с доступностью авиационного керосина. «Это самый масштабный дефицит нефти и газа за всю историю», — сказал Бироль.

