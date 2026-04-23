Бывшего военкома российского города оштрафовали на три миллиона рублей

Суд дал 9 лет за взятки экс-военкому двух районов Ростова-на-Дону Белоцерковцу

Батайский городской суд Ростовской области приговорил к девяти годам лишения свободы бывшего военного комиссара Пролетарского и Первомайского районов Ростова-на-Дону, признав виновным в коррупции. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Белоцерковец Д. В. получил две взятки в размере 145 тысяч и 200 тысяч рублей за освобождение призывников от военной службы по состоянию здоровья. Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в три миллиона рублей.

Суд конфисковал у экс-военкома в доход государства свыше 300 тысяч рублей, эквивалентные сумме взятки.

Ранее сообщалось, что бывшему военкому Советского и Нижегородского районов Нижнего Новгорода Анвяру Хусиянову дали пять лет колонии общего режима и штраф в восемь миллионов рублей за взятки от призывников.