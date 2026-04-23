Экономист предупредил об опасном способе снижения ключевой ставки ЦБ

Экономист Беляев: Ключевую ставку нельзя снижать больше, чем на 0,5 процента

Радикально снижать ключевую ставку (КС) нельзя, предупредил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. «Ленте.ру» он рассказал, что экономика не терпит резких движений.

«У экономики могут быть резкие движения только в том случае, когда нужно принимать какие-то радикальные меры. Я в данном случае не говорю, был ли прав Центральный Банк (ЦБ), когда повышал ключевую ставку до 21 процента. Эти действия можно справедливо оспаривать. Но что получилось, то получилось. Но снижать ключевую ставку резко нельзя, потому что экономика должна успеть адаптироваться к новым условиям», — заявил финансовый аналитик.

По словам Беляева, когда ставка находится на уровне 14,5 процента, ее можно снижать по полпроцента в месяц максимум. Приближаясь же к 10 процентам, снижать КС вовсе можно лишь на четверть процента в месяц, указал он.

«Но есть одно большое "но". У нас инфляция зависит не от избытка денежного предложения, как думает Центробанк. В любой современной рыночной экономике цены определяются действиями продавцов — их монополистическим диктатом поведения на рынке. И это уже епархия антимонопольного ведомства. Поэтому вообще, в принципе, связывать нашу современную инфляцию с КС в корне неверно», — объяснил экономист.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что отечественные компании выступают за более радикальное изменение ключевой ставки и руководству ЦБ стоит прислушаться к их мнению. Более активное смягчение денежно-кредитной политики регулятора соответствует интересам российских предприятий, отметил он.

