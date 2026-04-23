23:00, 23 апреля 2026Мир

ЕС потребовал от Украины соблюдать права меньшинств для кредита в € 90 млрд
Марина Совина (ночной редактор)

Европейский союз (ЕС) потребовал от Украины гарантировать права меньшинств для получения кредита в размере 90 миллиардов евро. Такие условия называются на сайте Официального журнала ЕС.

«Соблюдать верховенство права, гарантировать соблюдение прав человека, включая права меньшинств. Соблюдение верховенства права также включает борьбу с коррупцией», — уточняется в документе.

Однако совет ЕС не уточнил, о каких именно меньшинствах идет речь и входит ли в их число русскоязычное меньшинство и верующие Украинской православной церкви.

Ранее сообщалось, что кредит на сумму 90 миллиардов евро, выданный Украине ЕС, должен быть погашен за счет якобы причитающихся Киеву «репараций» со стороны России. В Совете ЕС подчеркнули, что выделенное Киеву финансирование будет способствовать укреплению европейской и украинской оборонной промышленности.

