Еще один авианосец США прибыл на Ближний Восток

CENTCOM: Третий авианосец «Джордж Буш» США прибыл на Ближний Восток

Третий американский авианосец — «Джордж Буш» — прибыл на Ближний Восток в зону ответственности Центрального командования США. Об этом командование сообщило в соцсети X.

«"Джордж Буш" (CVN 77) следует в Индийском океане в зоне ответственности Центрального командования США», — говорится в сообщении командования.

В составе Военно-морских сил США насчитывается 11 действующих авианосцев. Два из них — «Авраам Линкольн» и «Джеральд Форд» — уже задействованы в совместной операции США и Израиля против Ирана.

Накануне, 22 апреля, сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа готовит новый удар: в течение трех-пяти дней в регион Ближнего Востока прибудет третья авианосная ударная группа.