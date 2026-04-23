Еще один авианосец США прибыл на Ближний Восток

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:36, 23 апреля 2026Мир

CENTCOM: Третий авианосец «Джордж Буш» США прибыл на Ближний Восток
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alex Brandon / Reuters

Третий американский авианосец — «Джордж Буш» — прибыл на Ближний Восток в зону ответственности Центрального командования США. Об этом командование сообщило в соцсети X.

«"Джордж Буш" (CVN 77) следует в Индийском океане в зоне ответственности Центрального командования США», — говорится в сообщении командования.

В составе Военно-морских сил США насчитывается 11 действующих авианосцев. Два из них — «Авраам Линкольн» и «Джеральд Форд» — уже задействованы в совместной операции США и Израиля против Ирана.

Накануне, 22 апреля, сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа готовит новый удар: в течение трех-пяти дней в регион Ближнего Востока прибудет третья авианосная ударная группа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok