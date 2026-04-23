Евросоюз призвали подготовить план Б на случай энергокризиса

Премьер Греции Мицотакис: Евросоюз должнг иметь план Б на случай энергокризиса

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в беседе с Proto Thema заявил, что международное сообщество столкнулось с потенциальным крупномасштабным кризисом. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, страны Европейского союза (ЕС) должны иметь план Б на случай усиления кризисных явлений. Он считает, что с затяжным кризисом невозможно справиться в одиночку на национальном уровне.

«Если блокада Ормузского пролива продолжится, то это лишь вопрос времени, когда мы столкнемся с очень крупными перебоями в поставках нефти и нефтепродуктов, значительным ростом цен на энергоносители, дефицитом удобрений, ростом инфляции и замедлением экономического роста», — сказал Мицотакис.

С марта затраты ЕС на энергоносители увеличились более чем на 22 миллиарда евро. В качестве мер борьбы с кризисом власти ЕС, как уточнялось, рассматривают несколько вариантов, включая возможность закрытия части общественных зданий, снижение платы за проезд в общественном транспорте, сокращение налогов на электроэнергию и предоставление сотрудникам европейских предприятий как минимум одного дня в неделю удаленной работы.