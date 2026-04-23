Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:51, 23 апреля 2026Силовые структуры

ФСИН прокомментировала побег двух российских осужденных

ФСИН рассказала о задержании покинувших колонию-поселение осужденных
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Двух осужденных, самовольно покинувших колонию-поселение в Воронежской области, задержали. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ФСИН России.

В ведомстве отметили, что осужденные ушли с территории во время выполнения работ на прилегающей территории. Их нашли на следующий день.

Об инциденте ранее сообщили в пресс-службе Борисоглебского городского суда. Речь идет о 36-летнем жителе Борисоглебского района и 41-летнем жителе Семилукского района. Они угнали автомобиль, когда занимались погрузкой веток, и скрылись на нем.

21 апреля сообщалось, что безногого ветерана специальной военной операции арестовали из опасений побега.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok