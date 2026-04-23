ФСИН прокомментировала побег двух российских осужденных

ФСИН рассказала о задержании покинувших колонию-поселение осужденных

Двух осужденных, самовольно покинувших колонию-поселение в Воронежской области, задержали. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ФСИН России.

В ведомстве отметили, что осужденные ушли с территории во время выполнения работ на прилегающей территории. Их нашли на следующий день.

Об инциденте ранее сообщили в пресс-службе Борисоглебского городского суда. Речь идет о 36-летнем жителе Борисоглебского района и 41-летнем жителе Семилукского района. Они угнали автомобиль, когда занимались погрузкой веток, и скрылись на нем.

