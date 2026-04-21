Безногого ветерана СВО арестовали из опасений побега

«Ъ»: Двух ветеранов СВО обвинили в вымогательстве и похищении людей в Воронеже

С санкции 2-го Западного окружного военного суда под стражей остались двое ветеранов специальной военной операции (СВО), обвиняемых в вымогательстве и похищении людей в Воронежской области. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Рассмотрев жалобы защиты, суд отказался изменить меру пресечения военнослужащим Даниилу Астахову и Виталию Борисову. Причем сотрудника военного комиссариата Астахова, оставшегося в результате ранения без обеих ног и признанного инвалидом первой группы, отказались освободить из опасения следствия, что он может сбежать и продолжить преступную деятельность.

Следствие считает его неформальным лидером группировки, действовавшей в 2025 году в Россоши. В нее входили еще несколько человек, они похитили 17-летнего подростка и женщину, которые отдали обвиняемым имущество и деньги за свою свободу.

Астахов признал вину по делу.

