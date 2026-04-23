Глава региона России отправил правительство в отставку

Губернатор Пензенской области отправил региональное правительство в отставку

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко отправил региональное правительство в отставку. Об этом он сообщил в Telegram.

Принятие такого решения глава региона России объяснил необходимостью повышения исполнительской дисциплины и качества реализации поставленных задач.

«Региону нужны эффективные управленческие решения, высокая ответственность и современный подход к работе по каждому направлению», — обозначил Мельниченко.

Он уточнил, что действующий состав правительства продолжит исполнять свои полномочия до формирования нового состава, и чиновники, которые продемонстрируют хорошие результаты, смогут продолжить работу впоследствии.

Ранее мэр города Березовский в Свердловской области Евгений Писцов, проигравший выборы жене своего водителя, объявил об отставке. Он занимал пост главы города с 2011 года.