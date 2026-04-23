Госдолг двух европейских стран превысил 3 триллиона евро

Евростат: Госдолг Франции и Италии превысил €3 трлн

Италия вслед за Францией преодолела отметку в три триллиона евро по объему государственного долга. Об этом сообщило статистическое агентство Евростат, передает ТАСС.

По данным ведомства, за 2025 год госдолг Италии вырос более чем на 100 миллиардов евро и достиг 3,095 триллиона евро. Во Франции этот показатель превысил 3,5 триллиона евро. Задолженность Германии увеличилась почти на 150 миллиардов евро, до более чем 2,8 триллиона евро.

Соотношение госдолга к ВВП в среднем по Евросоюзу выросло с 80,7 процента в 2024 году до 81,7 процента в 2025 году. В Италии этот показатель составил 137,1 процента — выше только в Греции (146,1 процента). Далее следуют Франция (115,5 процента), Бельгия (107,9 процента) и Испания (100,7 процента).

До этого о рекордном росте внешнего госдолга России сообщили в Министерстве финансов. К началу февраля, уточнили в Минфине, показатель составил 61,97 миллиарда долларов.