Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:20, 23 апреля 2026Мир

Трамп высказался о применении ядерного оружия против Ирана

Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп. Фото: Nathan Howard / Reuters

Американский президент Дональд Трамп исключил вероятность применения ядерного оружия против Ирана. Об этом пишет ТАСС.

Трамп ответил на вопрос журналистов о том, может ли он использовать его против Ирана. «Нет. Почему бы оно мне понадобилось? Какой же глупый вопрос. Почему бы я применял ядерное оружие?!» — отметил он.

Американский политик высказался за то, чтобы оно никогда не использовалось никем в мире.

Ранее Трамп заявил, что в скором времени Соединенным Штатам удастся добиться того, чтобы Иран никогда не имел ядерного оружия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok