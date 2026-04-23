Трамп высказался о применении ядерного оружия против Ирана

Трамп исключил применение США ядерного оружия против Ирана

Американский президент Дональд Трамп исключил вероятность применения ядерного оружия против Ирана. Об этом пишет ТАСС.

Трамп ответил на вопрос журналистов о том, может ли он использовать его против Ирана. «Нет. Почему бы оно мне понадобилось? Какой же глупый вопрос. Почему бы я применял ядерное оружие?!» — отметил он.

Американский политик высказался за то, чтобы оно никогда не использовалось никем в мире.

Ранее Трамп заявил, что в скором времени Соединенным Штатам удастся добиться того, чтобы Иран никогда не имел ядерного оружия.