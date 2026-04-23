Исполнение приказа руководителя обернулось для россиянина приговором

На Камчатке суд приговорил экс-инженера по делу о коррупции

В Камчатском крае суд приговорил к трем с половиной годам лишения свободы условно бывшего ведущего инженера бюджетного учреждения «Центр развития территорий городского округа», который выполнил незаконный приказ руководителя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Мужчину также оштрафовали более чем на девять миллионов рублей. Кроме того, в доход государства конфисковано 4,4 миллиона рублей, полученных преступным путем. Его признали виновным по статье 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»).

По версии следствия, в декабре 2023 года в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» Центр развития территорий городского округа заключил с коммерческой фирмой контракт на благоустройство сквера на улице Войцешека в Петропавловске-Камчатском. Работы завершили в декабре 2024 года. Такое обустройство обошлось бюджету в более чем 300 миллионов рублей.

С августа по декабрь 2024 года директор Центра поручил своему подчиненному — ведущему инженеру — добиться от главы подрядной организации взятки в размере не менее девяти миллионов рублей. Эти деньги предназначалась за лояльную приемку работ. Инженер, находясь в служебной зависимости, согласился выступить посредником.

Он сообщил подрядчику о требовании, а для конспирации предложил перечислять средства по фиктивным договорам ремонта, не требующим фактического исполнения. Для обналичивания он привлек двух индивидуальных предпринимателей (ИП), пообещав им вознаграждение. Те согласились.

Инженер подготовил фиктивные договоры на сумму более 9,96 миллиона рублей. ИП подписали документы и получили деньги от подрядчика. Из них 1,02 миллиона рублей ушло посредникам, а 8,94 миллиона рублей получил инженер, который передал их руководителю Центра в качестве взятки. За свои действия он оставил себе 4,4 миллиона рублей.

