Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:38, 23 апреля 2026Россия

Из Мариупольского музея похитили ценные доспехи

Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Из Мариупольского музея в 2022 году похитили ценные доспехи. Об этом РИА Новости сообщил хранитель фондов краеведческого музея Мариуполя Андрей Ладкин.

Из коллекции пропали бронзовый сарматский шлем, кольчуга и налокотники примерно XVIII века: один бронзовый, а другой железный.

«Можно предположить, даже не предполагать уже, а в данном случае утверждать, что они были похищены до пожара», — отметил хранитель музея.

Ладкин подчеркнул, что такие предметы просто не могли быть полностью уничтожены огнем, от них хоть что-то, но должно было сохраниться.

Еще в 2022 году, во время освобождения Мариуполя армией России, несколько боевиков киевского режима вломились в здание музея и обосновали там оборонительные позиции, а спустя время сбежали, после чего сразу вспыхнул пожар.

Никаких публичных мероприятий по эвакуации экспонатов музея не проводилось.

Ранее из Национального музея Дамаска в Сирии неизвестные похитили древние артефакты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok