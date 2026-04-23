Из Мариупольского музея похитили ценные доспехи

Сарматский шлем и кольчугу похитили из Мариупольского музея в 2022 году

Из Мариупольского музея в 2022 году похитили ценные доспехи. Об этом РИА Новости сообщил хранитель фондов краеведческого музея Мариуполя Андрей Ладкин.

Из коллекции пропали бронзовый сарматский шлем, кольчуга и налокотники примерно XVIII века: один бронзовый, а другой железный.

«Можно предположить, даже не предполагать уже, а в данном случае утверждать, что они были похищены до пожара», — отметил хранитель музея.

Ладкин подчеркнул, что такие предметы просто не могли быть полностью уничтожены огнем, от них хоть что-то, но должно было сохраниться.

Еще в 2022 году, во время освобождения Мариуполя армией России, несколько боевиков киевского режима вломились в здание музея и обосновали там оборонительные позиции, а спустя время сбежали, после чего сразу вспыхнул пожар.

Никаких публичных мероприятий по эвакуации экспонатов музея не проводилось.

