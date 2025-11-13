Из жизни
09:52, 13 ноября 2025

Из столичного музея украли античные артефакты

Из Национального музея Дамаска похитили древние артефакты
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Yamam Alshaar / Reuters

Из Национального музея Дамаска в Сирии неизвестные похитили древние артефакты. Об этом сообщает Associated Press.

Воры проникли в секцию античного искусства и вынесли оттуда несколько предметов, созданных в период, когда Сирия была частью Римской империи. Факт кражи зафиксировали утром в понедельник, 10 ноября. Сотрудники пришли на работу и увидели взломанную дверь в зале, где хранились артефакты, датирующиеся эллинистической и византийской эпохами. Источник в службе безопасности подтвердил, что шесть украденных предметов «на вес золота». По его словам, это хрупкие и ценные артефакты, которые до ограбления выставлялись на всеобщее обозрение.

На данный момент официального заявления от сирийских властей не поступало. Дирекция древностей и музеев Дамаска подтвердила пропажу шести экспонатов, не уточняя их точную художественную ценность. Полиция допрашивает охранников и возможных свидетелей, рассматривая версию о работе преступника-одиночки. Инцидент произошел менее чем через год после повторного открытия столичного музея, который был закрыт из-за гражданской войны и правительственного переворота.

Ранее сообщалось, что в Норвегии вор сумел незаметно вынести из галереи крупную скульптуру. Сотрудники заметили пропажу бронзового кабана только спустя пять дней после кражи.

