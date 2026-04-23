16:30, 23 апреля 2026Авто

Китайские автомобили стали дороже обходиться россиянам

Целиков: Средняя цена китайского авто выросла на 30 % за четыре года
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Средняя стоимость нового китайского автомобиля в России за последние четыре года выросла на 30 процентов. Об этом сказал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, его слова приводит газета «Известия».

В период с января по апрель 2026-го средняя цена китайской легковушки составила 3,5 миллиона рублей. В 2022 году такие машины в среднем стоили 2,7 миллиона (с учетом российских марок на основе моделей из КНР). С начала текущего года прирост составил 3,2 процента.

Подорожали и автокредиты. В марте показатель вырос на 22 процента год к году и достиг 1,49 миллиона рублей. Как говорил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, динамика фиксируется на фоне сокращения спроса на автокредиты в связи с уже принятыми решениями о повышении утилизационного сбора, а также низким аппетитом к риску со стороны банков.

