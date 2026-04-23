Лавров раскрыл одну эффективную практику по Украине

17:09, 23 апреля 2026

Лавров: Практика посольских круглых столов по Украине хорошо себя показала
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Практика проведения посольских круглых столов по урегулированию конфликта на Украине хорошо себя показала. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

«Хорошо зарекомендовала себя практика проведения так называемых посольских круглых столов по Украине. Этот формат был создан нами в сотрудничестве с Дипакадемией», — сказал он.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, за последние пару лет состоялось 11 круглых столов с послами, представляющими государства мирового большинства, и более 100 послов присутствовало на такого рода мероприятиях.

Он отметил, что эта практика также включает в себя интерактивную часть в виде ответов на вопросы.

Ранее Лавров заявил, что конкретных инициатив по урегулированию конфликта на Украине в настоящий момент не наблюдается. Глава российского МИД подчеркнул, что Вооруженные силы России продолжают выполнение задач специальной военной операции.

