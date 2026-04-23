Лидер «Барселоны» выбыл до конца сезона из-за травмы

Лидер «Барселоны» Ламин Ямаль выбыл до конца сезона из-за травмы

Лидер футбольного клуба «Барселона» Ламин Ямаль получил травму двуглавой мышцы бедра левой ноги. Об этом сообщается в аккаунте каталонцев в соцсети X.

Диагноз был поставлен после проведенного обследования. Испанец будет проходить консервативное лечение и пропустит остаток сезона. Ожидается, что Ямаль сможет выступить на чемпионате мира-2026.

Ямаль получил повреждение 22 апреля в домашнем матче чемпионата Испании против «Сельты» (1:0). Замену форвард попросил после реализованного пенальти. В нынешнем сезоне он провел 45 матчей во всех турнирах в составе каталонского клуба, в которых забил 24 мяча и сделал 18 результативных передач.

Мировое первенство пройдет с 11 июня по 19 июля. Испания сыграет в группе H с командами Кабо-Верде, Саудовской Аравии и Уругвая.