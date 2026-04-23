В США расследуют загадочные исчезновения и смерти исследователей космоса ядерных технологий.

Что случилось с учеными, и причем тут инопланетяне?

С конца февраля в США набирает ход расследование серии крайне загадочных происшествий. С 2023 года десяток ученых, связанных аэрокосмической отраслью, ядерными разработками и другими отраслями науки, важными для национальной безопасности страны, исчезли, неожиданно ушли из жизни или стали жертвами преступников. «Лента.ру» разбирается, что произошло с ними.

Судьбой ученых заинтересовались в Белом доме

В пятницу, 17 апреля, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что ФБР было поручено расследовать все случаи исчезновений и смертей ученых за последние годы. Шумиха начала набирать силу в начале марта. Тогда американские СМИ сообщили, что 27 февраля из своего дома в Альбукерке, штат Нью-Мексико, пропал отставной генерал ВВС США Уильям Нил Маккасланд. Ему 68 лет, а в отставку он вышел еще в 2013-м.

Однако буквально через неделю после пропажи генерала СМИ начали писать уже о нескольких подобных случаях с 2023 года. Сначала речь шла о восьми ученых. Потом заговорили об одиннадцати. Президент Дональд Трамп в курсе происходящего и даже провел специальное совещание по поводу случившегося.

>Надеюсь, это все случайности. Правду мы узнаем в течение ближайших полутора недель — Дональд Трамп, президент США

Случайностями все эти события пока считают и другие официальные лица. Однако к делу мгновенно подключились конспирологи, которые со свойственной им любовью к широким обобщениями заговорили о таинственном заговоре с целью устранения людей, которые что-то знают про инопланетян, НЛО и так далее.

Расследование, судя по всему, начали исключительно для того, чтобы дать официальный ответ на буйные фантазии любителей маленьких зеленых человечков. Впрочем, странности в резонансных происшествиях действительно есть.

Генерал Маккасланд имел дело со сторонниками теорий об НЛО

Исчезновение генерала Маккасланда само по себе сразу же привлекло внимание энтузиастов теорий о внеземного происхождении НЛО. Дело в том, что за его именем тянется хвост различных теорий об инопланетянах.

Во-первых, отставной генерал возглавлял исследовательскую лабораторию ВВС США на базе Райт-Паттерсон в штате Огайо. Занимались там разработками инновационных технологий. Во-вторых — в конспирологических теориях, связанных с легендарным Розуэлльским инцидентом, именно на базе Райт-Паттерсон хранятся обломки летающего блюдца, якобы разбившегося в Нью-Мексико в 1947 году.

>В-третьих, Маккасланда в переписке со скандальным проектом Wikileaks в 2016 году упоминал Том Делонг — основатель знаменитой поп-панк группы Blink-182 и увлеченный уфолог. Он утверждал, что Маккасланд «только прикидывался скептиком», а на самом деле владел огромным объемом секретных данных о пришельцах.

Уже после отставки генерал действительно консультировал Делонга по некоторым техническим аспектам, когда тот писал художественную книгу об НЛО. Вероятно, работал высокопоставленный военный со знаменитостью не бесплатно. Это единственная связь Маккасланда с уфологическим сообществом.

Но само исчезновение генерала действительно странно. Уходя из дома 27 февраля, он взял только бумажник и револьвер. Во время звонка в 911, жена Маккасланда сказала, что он «вероятно не хотел, чтобы его нашли». Так и получилось. Место нахождение генерала неизвестно до сих пор. Правда, у него были некие проблемы со здоровьем и полиция опасалась за его безопасность.

Другие люди, связанные секретными разработками, стали пропадать с 2023 года

Вскоре журналисты обнаружили, что исчезновение Маккаслнада стало последним звеном в целой цепочке подобных или более страшных происшествий. Например, в 2023 году не стало 59-летнего Майла Хикса — специалиста по кометам и астероидам из НАСА. В частности, он работал над проектом DART, в ходе которого удалось впервые изменить траекторию полета астероида в космосе. Причины смерти мужчины не назывались. Его сразу же записали в «таинственный» список.

Правда, родных Хикса это просто шокировало. Мужчина долго болел, и смерть его не стала для родственников чем-то неожиданным. «Сложно не посмеяться над этой шумихой, но в то же время ситуация становится серьезной», — сказала Джулия Хикс.

Правда, еще двух человек, связанных с Лабораторией реактивного движения НАСА, где работал Хикс, тоже упоминают среди загадочно пропавших или умерших. Это 61-летний исследователь космоса Фрэнк Майвальд, которого не стало в 2024-м, и 60-летняя инженер Моника Реза, пропавшая во время похода недалеко от Лос-Анджелеса в июне 2025-го.

>И последний случай действительно странный. Реза была в походе с двумя приятелями. Один из спутников ученой рассказал, что она была примерно в 10 метрах от него. Он обернулся, и Реза помахала ему рукой. Через некоторое время он обернулся снова, и ее уже не было. Поиски продлились несколько месяцев и результатов не дали. Настоящая загадка.

Еще два таинственных исчезновения произошли в Лос-Аламосе, где расположена знаменитая лаборатория по разработке ядерных технологий и оружия. В мае 2025 там пропал 78-летний пенсионер Энтони Чавес. Большую часть жизни он занимался строительством объектов лаборатории. В доме Чавеса никаких следов борьбы или насилия не нашли. Самого Чавеса тоже.

А через месяц исчезла 53-летняя Мелисса Касиас. Женщина работала в администрации Лос-Аламосской национальной лаборатории и, как пишут СМИ, имела доступ к секретным данным. Утром 26 июня она приехала на работу вместе с мужем. Затем отправила начальнику «странное письмо», что ей срочно надо заняться делами дочери и уехала домой. Дочери она сказала, что забыла пропуск, хотя муж видел, что она показывала его на КПП.

Около часа дня она завезла дочери на работу сэндвич. В 14:18 камеры наблюдения зафиксировали, как она одна быстро идет по шоссе в сторону Пот-Крик — древнего поселения индейцев, популярного у туристов. Больше Касиас не видели. Ее личный и рабочий мобильники остались дома и были сброшены до заводских настроек. Поиски результатов не дели. Еще одна настоящая загадка.

С двумя крупными учеными расправились преступники

15 декабря 2025 года в Бостоне неизвестный несколько раз выстрелил в португальского ученого, профессора Массачусетского технологического института Нуну Лоурейру. Он возглавлял Центр изучения плазмы и термоядерного синтеза. Мужчину доставили в больницу, но спасти не смогли.

За два дня до этого произошла стрельба в Брауновском университете. Ее жертвами стали двое студентов. 18 декабря власти объявили, что в Лоурейру стрелял тот же человек. Им оказался португалец Клаудио Валенте. Он учился вместе с Лоурейру и учился лучше. Но что случилось потом, и почему он пошел на эти преступления, до конца не ясно.

>Его обнаружили без признаков жизни 18 декабря. Следователи установили, что, причиной смерти стал суицид. Убийство Лоурейру тоже рассматривается в рамках официального расследование загадочных происшествий с учеными.

16 февраля 2026 в населенном пункте Ллано, штат Калифорния, преступник расправился с 67-летним астрофизиком Карлом Грильмайром. Он был крупным специалистом по космическим телескопам и, в частности, разрабатывал в НАСА технологии анализа данных для телескопа «Джеймс Уэбб».

18 февраля был задержан 29-летний Фредди Снайдер. Власти считают, что он стрелял в Грильмайра, а перед этим совершил кражу со взломом и угон. В общем, чисто криминальная история. Еще через две недели пропал генерал Макксланд и в прессе поднялась шумиха, вышедшая на мировой уровень.

К расследованию загадочных происшествий подключили ФБР и НАСА

В середине апреля власти США обратили внимание в происходящее. Конгрессмен от штата Теннесси Тим Берчетт выразил обеспокоенность в связи с этой серией загадочных происшествий. О них также говорил конгрессмен от Миссури Эрик Берлисон.

Далее последовали заявления пресс-секретаря Белого дома и Дональда Трампа. ФБР было поручено расследовать все эти случаи снова. Впрочем, никакой связи между происшествиями между этими исчезновениями и смертями нет. По крайней мере, пока ее не обнаружили.

>Мы будем искать, есть ли связи с доступом к секретной информации или иностранными агентами. Если обнаружатся какие-либо связи, указывающие на преступный умысел или заговор, ФБР произведет соответствующие аресты — Кэш Патель, директор ФБР

В НАСА также заявили, что окажут следствию всю необходимую помощь. Впрочем, некоторые издания связывают шумиху вокруг этих дел с заявлениями Дональда Трампа о скором раскрытии секретной информации об НЛО. Если бы не ожидание обнародования этих данных, никто не догадался бы связать воедино происшествия с учеными. И исходят подобные теории скорее из конспирологического лагеря. Там утверждают, что некие тайные силы решили избавиться от носителей секретных знаний об инопланетянах чтобы сорвать инициативу Трампа. Над этими теориями посмеялась даже жена генерала Маккасланда.

>Возможно, сейчас, когда о нем нет никаких вестей, вероятно, лучшей гипотезой является его телепортация инопланетянами на материнский корабль. Но никаких сообщений о появлении материнского корабля над горами Сандия не поступало — Сьюзан Маккасланд, офицер ВВС США в отставке, жена Уильяма Маккасланда

Американские СМИ при этом отмечают, что в стране десятки тысяч ученых занимаются космосом, ядерными исследованиями и так далее. С ними может случится что угодно, как и с другими гражданами. Правда, отрицать странные обстоятельства некоторых исчезновений и смертей сложно. Трамп обещал обнародовать результаты расследования в самое ближайшее время. Осталось немного подождать.

