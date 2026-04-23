Макрон заявил о мощном сигнале России

Макрон: ЕС послал мощный сигнал России, одобрив кредит Украине

Европа послала Москве мощный сигнал, одобрив кредит Украине и введя новый пакет антироссийских санкций, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом пишет РИА Новости.

Политик поприветствовал выделение Евросоюзом кредита Киеву. Макрон назвал это событие доказательством решимости ЕС и впредь поддерживать Украину.

«Достигнутое соглашение по 20-му пакету санкций также является четким сигналом для России», — уточнил он.

Ранее ЕС окончательно утвердил кредит Украине на сумму 90 миллиардов евро. Украина сможет получить дополнительные поставки вооружений.