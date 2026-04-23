В ЕС раскрыли планы по поддержке Украины за счет кредита

Кубилюс: Украина за счет кредита получит больше дронов, боеприпасов и ракет

Украина за счет кредита Европейского союза (ЕС) в размере 90 миллиардов евро сможет получить дополнительные поставки вооружений, включая беспилотники, ракеты и боеприпасы. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс в социальной сети X.

«Получен зеленый свет на поставку Украине того, что им больше всего нужно: больше оружия. Мы вместе с командой усилим работу с [министром обороны Украины] Михаилом Федоровым, и оперативно поможем [Киеву] получить больше дронов, боеприпасов и ракет», — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что кредит на сумму 90 миллиардов евро, выданный Украине ЕС, должен быть погашен за счет якобы причитающихся Киеву «репараций» со стороны России. В Совете ЕС подчеркнули, что выделенное Киеву финансирование будет способствовать укреплению европейской и украинской оборонной промышленности.

В ответ на это первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков пояснил, что никаких конкретных схем возврата этих долгов у ЕС не существует.

