19:53, 23 апреля 2026Россия

Медведев ответил на желание ЕС получить «репарации» России словами «идиотская логика»

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Высказывания Евросоюза (ЕС) о том, что Россия будет выплачивать репарации Украине, являются идиотской логикой. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в соцсети X.

Ранее Совет Евросоюза выпустил пресс-релиз, в котором говорится о том, что кредит на сумму 90 миллиардов евро, выданный Украине, должен быть погашен за счет якобы причитающихся Киеву «репараций» со стороны России.

«ЕС наконец-то предоставляет долгожданный кредит киевскому вору, и эти деньги не придется возвращать, потому что в идиотской логике Брюсселя счет оплатит Россия», — написал Медведев.

Политик также отметил, что 90 миллиардов евро, выделенные Украине, были взяты из карманов граждан Европы.

До этого зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что желание ЕС вернуть выделенные Киеву 90 миллиардов евро через «репарации» России не имеет ничего общего с реальностью.

