В Госдуме ответили на желание ЕС получить «репарации» России словами «заставим платить»

Депутат Чепа: Европа не вернет выделенные Киеву 90 миллиардов евро

Желание Евросоюза (ЕС) вернуть выделенные Киеву 90 миллиардов евро через «репарации» России не имеет ничего общего с реальностью. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, чьи слова приводит «Газета.ru».

«Для того, чтобы протащить это решение, они говорили о каких-то возможных возвратах за счет каких-то репараций. Репарации обычно назначают проигравшей стороне, которая выплачивает по результату, будем говорить, какой-то капитуляции», — пояснил он, добавив, что ЕС рассчитывает на проигрыш России и дальнейшие выплаты.

Депутат подчеркнул, что Москва будет тратить деньги на восстановление территорий, однако это будут новые регионы России. При этом, отметил парламентарий, Европа также будет выделять на это деньги, так как Россия заставит платить страны ЕС.

Ранее Совет Евросоюза выпустил пресс-релиз, в котором говорится о том, что кредит на сумму 90 миллиардов евро, выданный Украине, должен быть погашен за счет якобы причитающихся Киеву «репараций» со стороны России.