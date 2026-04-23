12:15, 23 апреля 2026Россия

Минобороны России заявило о масштабном налете беспилотников ВСУ

Минобороны России: Системы ПВО за сутки сбили 418 украинских беспилотников
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки выпустили в сторону России сотни беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Подробности о масштабном налете журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 418 БПЛА самолетного типа, а также 10 управляемых авиационных бомб.

В оборонном ведомстве также добавили, что ВСУ за сутки лишились около 1325 военнослужащих.

Ранее стало известно, что украинские войска в ночь с 22 на 23 апреля выпустили по регионам России 154 беспилотника. По данным Минобороны, атаке о стороны Украины подверглись десять регионов России.

    Последние новости

    Принц Гарри выступил с неожиданным заявлением по Украине

    В ЕС обсудили создание Совбеза из-за провальных саммитов

    Бывший тренер «Спартака» оказался замешан в секс-скандале

    Ушедший из России концерн объявил о резком сокращении производства машин

    Минобороны России заявило о масштабном налете беспилотников ВСУ

    Путин назвал способ улучшить демографию

    Раскрыта стратегия Киева для получения оружия от стран Запада

    Ожидаемые Киевом ракеты для «ударов по Москве» подешевеют

    Иран впервые получил доход от сборов за проход судов через Ормузский пролив

    Пытавшийся взорвать главу поселения россиянин получил 26 лет колонии

    Все новости
