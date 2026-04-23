Минобороны России заявило о масштабном налете беспилотников ВСУ

Минобороны России: Системы ПВО за сутки сбили 418 украинских беспилотников

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки выпустили в сторону России сотни беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Подробности о масштабном налете журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 418 БПЛА самолетного типа, а также 10 управляемых авиационных бомб.

В оборонном ведомстве также добавили, что ВСУ за сутки лишились около 1325 военнослужащих.

Ранее стало известно, что украинские войска в ночь с 22 на 23 апреля выпустили по регионам России 154 беспилотника. По данным Минобороны, атаке о стороны Украины подверглись десять регионов России.