Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:03, 23 апреля 2026Экономика

Мировые цены на нефть достигли максимума

Биржевая цена Brent превысила 106 долларов за баррель впервые с 7 апреля
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

В ходе торгов в четверг, 23 апреля, биржевая стоимость эталонной североморской марки нефти Brent в моменте превысила 106 долларов за баррель впервые с 7 апреля. Об этом свидетельствуют данные Investing.

На пике сырьевые котировки достигли отметки в 106,08 доллара за баррель. Ближе к 10:00 по московскому времени стоимость Brent опустилась примерно до 103,4 доллара. Несмотря на это, прирост к уровню закрытия предыдущей торговой сессии к тому моменту составил порядка 1,45 процента.

Нефть дорожает на фоне опасений участников фондового рынка по поводу перспектив мирных переговоров США и Ирана. В случае их провала ключевая на Ближнем Востоке логистическая артерия — Ормузский пролив — может оказаться полностью закрыта для прохода иностранных судов. Это станет ударом по глобальному предложению и приведет к стремительному росту сырьевых котировок, поясняют эксперты.

При таком раскладе, не исключил профессор государственного университета в Рабате Абдельсамад Малауи, мировые цены на нефть могут превысить исторический максимум, который был зафиксирован во время глобального финансового кризиса 2008-2009 годов, и вплотную приблизиться к 150 долларам за баррель. Схожего мнения придерживаются аналитики американского инвестбанка Goldman Sachs. Стремительное удорожание сырья может охладить глобальный спрос и привести к замедлению деловой активности в мире, сошлись во мнении эксперты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok