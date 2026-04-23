«Страна»: Мобилизованный украинец умер в ТЦК Кривого Рога

Мобилизованный украинец умер в одном из территориальных центров комплектования (ТЦК; украинский аналог военкоматов) Кривого Рога, пишет Telegram-канал «Политика Страны».

По словам жены умершего, утром 22 апреля 50-летнего мужчину забрали в ТЦК из отделения полиции, когда он пришел забрать водительские права. Как рассказала женщина, после этого они с мужем собирались пойти на прием к онкологу – его беспокоила шишка на ноге, однако в целом на здоровье он не жаловался.

По телефону из здания ТЦК мужчина рассказывал жене, что плохо себя чувствует, а затем перестал отвечать на звонки. На следующий день, утром 23 апреля, правоохранители сообщили женщине о его смерти.

Ранее военные Службы безопасности Украины задержали сотрудников ТЦК в Одессе за вымогательство 30 тысяч долларов у мужчины с официальной отсрочкой.