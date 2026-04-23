Момент парализовавшего МКАД ДТП попал на видео

На 22-м километре МКАД произошло ДТП с участием иномарок

В Москве на МКАД произошло серьезное ДТП с участием иномарок. Видео с инцидентом опубликовал Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

Авария произошла на внутренней стороне 22-го километра МКАД. В сети опубликована запись с видеорегистратора автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего.

На кадрах легковая машина пересекает дорогу с правой полосы на левую, врезаясь на скорости в автомобиль, после чего оба транспортных средства уносит за трассу. В результате ДТП машины получили серьезные повреждения.

