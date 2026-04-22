13:19, 22 апреля 2026

Разбившиеся на МКАД автомобили попали на видео

В Москве на МКАД автомобильная авария затруднила движение транспорта
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

В Москве на МКАД столкнулись четыре автомобиля. Видео с ДТП опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

ДТП случилось на 102-ом километре в районе Гольяново. Предварительно, один человек пострадал. Затруднено движение транспорта.

На опубликованных кадрах на проезжей части стоят поврежденные автомобили. У них разбиты капоты, выбиты стекла и смяты кузова. Детали авто разлетелись по дороге.

Ранее автомобилистам дали практические советы при ДТП. Первым делом после столкновения необходимо обеспечить безопасность. Водитель обязан включить аварийную сигнализацию и установить знак аварийной остановки. Если есть пострадавшие, необходимо вызвать скорую. После чего следует обратиться в страховую компанию и зафиксировать повреждения на фото или видео.

    Последние новости

    «Обнуляю его прямо здесь». Появились новые детали предательства перешедшего на сторону ВСУ российского военного

    Трампа уличили в противоречащих реальности заявлениях

    Юрист оценил шансы историка-расчленителя Соколова на УДО

    В Петербурге иномарка сбила человека, снесла ограждение, рухнула в канал и попала на видео

    Стало известно место перевода бывшего мужа Лерчек из СИЗО «Капотня»

    Киркоров наелся черной икры и едва узнал себя

    В Европе высказались о запрете поставок российского газа на фоне энергокризиса

    Девушка отнеслась легкомысленно к язвам во рту и лишилась половины языка

    Названы главные претенденты на возвращение среди ушедших из России автобрендов

    Военный высказался о месте запуска атаковавших Сызрань дронов ВСУ

    Все новости
