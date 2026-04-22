Разбившиеся на МКАД автомобили попали на видео

В Москве на МКАД автомобильная авария затруднила движение транспорта

В Москве на МКАД столкнулись четыре автомобиля. Видео с ДТП опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

ДТП случилось на 102-ом километре в районе Гольяново. Предварительно, один человек пострадал. Затруднено движение транспорта.

На опубликованных кадрах на проезжей части стоят поврежденные автомобили. У них разбиты капоты, выбиты стекла и смяты кузова. Детали авто разлетелись по дороге.

Ранее автомобилистам дали практические советы при ДТП. Первым делом после столкновения необходимо обеспечить безопасность. Водитель обязан включить аварийную сигнализацию и установить знак аварийной остановки. Если есть пострадавшие, необходимо вызвать скорую. После чего следует обратиться в страховую компанию и зафиксировать повреждения на фото или видео.