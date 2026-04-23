Москвичам предрекли мокрый снег в конце апреля

15:27, 23 апреля 2026

Синоптик Ильин: В конце апреля в Москве снова похолодает, ожидается мокрый снег
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В последнюю неделю апреля, с 27 по 30-е число, москвичей ждет очередной этап похолодания. О том, какая погода ждет жителей столицы в конце месяца, рассказал в беседе с RT синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

В начале недели столбики термометра будут лишь понижаться в значениях. В Москве ожидается плюс 1-6 градусов днем и только до плюс 3 градусов ночью. «И снова в прогнозе появится мокрый снег с дождем», — сообщил специалист.

В ближайшие дни, с 23 по 26 апреля, местами может быть гололедица на дорогах, а в остальном сохранится дождливая погода. При этом без осадков может быть в субботу, 25 апреля. Ильин отметил, что в этот день может просматриваться и солнце в Москве, но не везде.

Уже далее, начиная с воскресенья, 26 апреля, погода снова пойдет на спад.

Ранее специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что погода в начале мая 2026 года ожидается достаточно прохладной и нестабильной. 8 и 9 мая должно быть облачно. Столбики термометра будут показывать положительные значения, но не очень высокие. Таким образом, май начнется таким же холодным, как сейчас заканчивается апрель.

