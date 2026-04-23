Москвичам рассказали о погоде

Гидрометцентр: В Москве в четверг ожидается мокрый снег

В Москве в четверг, 23 апреля, ожидается мокрый снег с дождем. Таким прогнозом поделились синоптики Гидрометцентра России.

Погода будет облачной. Температура воздуха ожидается на уровне плюс 4-6 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду.

Ночью на пятницу, 24 апреля, в столице столбики термометров будут держаться на отметке от минус 1 до плюс 1 градуса. Ожидается облачная погода. Пройдут небольшие осадки, по области местами умеренные (преимущественно в виде мокрого снега). По области местами ожидается налипание мокрого снега и гололедица.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова сообщила, что погода в начале мая 2026 года будет достаточно прохладной и нестабильной. В первые числа месяца температура воздуха будет примерно такой же, как в конце апреля — потепления пока не ожидается.