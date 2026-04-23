13:23, 23 апреля 2026

Муж прозвал девушку почтальоном Печкиным из-за детали в гардеробе

Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Муж прозвал блогершу Хати Гаписову почтальоном Печкиным из-за детали в гардеробе. Ролик она опубликовала в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Юзерша с никнеймом hatiii__ запечатлела себя на видео в подъезде дома перед прогулкой с грудным ребенком. Для данного случая россиянка выбрала массивный бежевый плащ, серые укороченные штаны и кроссовки.

«Мой муж не скажет "вау, какой стильный тренч". Он говорит: "Ты че за почтальон Печкин"», — подписала девушка ролик.

Пользователи сети поддержали блогершу в комментариях под постом, поделившись собственным опытом. «А мой сказал: "Будет тебе 70 — куплю такой"», «А меня называет Коломбо или комиссар Каттани», «Я для мужа в тренде инспектор Гаджет», «Мой на брюки клеш говорит "Ну, погоди!"» — написали они.

Ранее в апреле брюки Волка из «Ну, погоди!» на блогерше рассмешили зрителей. Россиянка Катя Сенцова примерила коричневые кожаные штаны клеш и серый кардиган.

