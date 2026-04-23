14:35, 23 апреля 2026

Наследный принц Ирана похвастался поддержкой зумеров

Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Сын последнего шаха Ирана, наследный принц Реза Пехлеви похвастался популярностью среди иранских зумеров. Его слова приводит издание Clash Report в социальной сети X.

«Сегодняшнее поколение Z в Иране — мои самые большие сторонники. Вы не слышите этого, потому что вы оторваны от них», — заявил Пехлеви.

10 апреля наследный принц Ирана Пехлеви пообещал, что иранский народ вновь восстанет против режима Исламской Республики в нужный момент.

В беседе с российскими пранкерами Пехлеви призвал к ударам по Ирану и выразил готовность возглавить страну после смены власти.

