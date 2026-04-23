Наследный принц Ирана похвастался поддержкой зумеров

Наследный принц Ирана Реза Пехлеви похвастался популярностью среди зумеров

Сын последнего шаха Ирана, наследный принц Реза Пехлеви похвастался популярностью среди иранских зумеров. Его слова приводит издание Clash Report в социальной сети X.

«Сегодняшнее поколение Z в Иране — мои самые большие сторонники. Вы не слышите этого, потому что вы оторваны от них», — заявил Пехлеви.

10 апреля наследный принц Ирана Пехлеви пообещал, что иранский народ вновь восстанет против режима Исламской Республики в нужный момент.

В беседе с российскими пранкерами Пехлеви призвал к ударам по Ирану и выразил готовность возглавить страну после смены власти.