Найденный под Петербургом древнейший пень оказался грибом

Окаменелый пень возрастом в миллионы лет оказался грибом

Ученые исследовали гигантский пень, который осенью прошлого года обнаружили под Санкт-Петербургом. Выяснилось, что это предположительно, прототаксит. Об этом пишет «Фонтанка.ру» со ссылкой на доклад палеоботаника и ассистента кафедры региональной геологии СПбГУ Анны Любаровой.

Пока что это предварительный результат исследования. Возраст находки может составлять 385 миллионов лет.

О находке стало известно осенью 2025 года. Ее обнаружили под Лугой в Шалово-Перечицком карьере («Лужские Мальдивы»). «Настоящий протопень, пень-прародитель, король всех пней! Почти всю неделю катался с палеонтологами из СПбГУ под Лугу в холодрыгу — все ради него!» — говорил о нем автор проекта «Палеогород» Антон Барашенков.

Ранее на карьере в Лужском районе часто находили обломки прототакситов. Однако находок такого большого размера еще не было.