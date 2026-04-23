10:31, 23 апреля 2026

Найденный под Петербургом древнейший пень оказался грибом

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
Архивное фото. Фото: gstraub / Shutterstock / Fotodom

Ученые исследовали гигантский пень, который осенью прошлого года обнаружили под Санкт-Петербургом. Выяснилось, что это предположительно, прототаксит. Об этом пишет «Фонтанка.ру» со ссылкой на доклад палеоботаника и ассистента кафедры региональной геологии СПбГУ Анны Любаровой.

Пока что это предварительный результат исследования. Возраст находки может составлять 385 миллионов лет.

О находке стало известно осенью 2025 года. Ее обнаружили под Лугой в Шалово-Перечицком карьере («Лужские Мальдивы»). «Настоящий протопень, пень-прародитель, король всех пней! Почти всю неделю катался с палеонтологами из СПбГУ под Лугу в холодрыгу — все ради него!» — говорил о нем автор проекта «Палеогород» Антон Барашенков.

Ранее на карьере в Лужском районе часто находили обломки прототакситов. Однако находок такого большого размера еще не было.

    Последние новости

    Объявлено о «бесчеловечной атаке» ВСУ на регион России в тысяче километров от границы

    Раненую после обстрела краснокнижную птицу спасли в Уфе

    Врачей обвинили в сокрытии реальной причины смерти сотрудника российского авиазавода

    Россиянин получил 5,5 года колонии за комментарии в мессенджере

    Уехавший в Израиль комик пошутил про изменения в своей русской речи

    Ученый назвал способ защититься от клещей

    Глава МИД Греции допустил присоединение к ЕС одной страны в 2027 году

    Исполнительница хита «Матушка-земля» прогулялась по улице в образе за сотни тысяч рублей

    58-летняя женщина расправилась с 93-летним мужем при помощи вазы

    Ушедший из России производитель объявил масштабный отзыв машин

    Все новости
