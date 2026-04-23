Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
05:46, 23 апреля 2026Экономика

Названы условия отстранения сотрудника от опасной работы

Роструд: Работников могут отстранить, если борода мешает надевать противогаз
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Сотрудников, работающих на опасных и вредных производствах, могут отстранить от исполнения обязанностей, если борода мешает надеть противогаз или маску. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на данные Роструда.

Уточняется, что при неплотном прилегании маски или противогаза они теряют свои защитные свойства, что создает для работника риск воздействия отравляющих и вредных факторов.

Подчеркивается, что условием для отстранения является статья Трудового кодекса, согласно которой работодатель обязан обеспечить сотруднику безопасные условия труда.

Ранее сообщалось, что женщины стали чаще пробовать себя в «мужских» профессиях. Динамику объясняют как растущим спросом на некоторых специалистов, так и повышением окладов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok