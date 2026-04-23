Названы условия отстранения сотрудника от опасной работы

Роструд: Работников могут отстранить, если борода мешает надевать противогаз

Сотрудников, работающих на опасных и вредных производствах, могут отстранить от исполнения обязанностей, если борода мешает надеть противогаз или маску. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на данные Роструда.

Уточняется, что при неплотном прилегании маски или противогаза они теряют свои защитные свойства, что создает для работника риск воздействия отравляющих и вредных факторов.

Подчеркивается, что условием для отстранения является статья Трудового кодекса, согласно которой работодатель обязан обеспечить сотруднику безопасные условия труда.

