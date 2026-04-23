11:25, 23 апреля 2026Россия

Объявлено о «бесчеловечной атаке» ВСУ на регион России в тысяче километров от границы

Губернатор Федорищев заявил, что ВСУ продолжили атаковать Самарскую область
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжили атаковать Самарскую область, регион, находящийся в тысяче километров от границы. Об этом объявил губернатор области Вячеслав Федорищев.

Как заявил чиновник, ВСУ предприняли на регион «бесчеловечную атаку». Он призвал граждан «не помогать врагу» и не размещать в открытом доступе видео пролета беспилотников, а также кадры последствий атак.

«Работает ПВО. Соблюдайте правила безопасности», — написал он в блоге.

Удары по региону продолжаются вторые сутки. 23 апреля в Самаре из-за беспилотника повреждения получила многоэтажка. Одного из пострадавших спасти не удалось.

