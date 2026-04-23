Песков ответил на вопрос о выполнении поручений Путина о помощи жителям Дагестана

Поручения президента России Владимира Путина о помощи жителям Дагестана в срочном порядке прорабатываются. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Соответствующие поручения по итогам беседы с руководителями муниципальных образований были сформулированы поручением главы государства. Сейчас они в срочном порядке прорабатываются в правительстве. Работа ведется в этом направлении», — отметил он.

Проливные дожди в Дагестане стали причиной масштабного наводнения. Оно стало крупнейшим по количеству выпавших осадков более чем за сто лет.

13 апреля глава государства поручил правительству России и МЧС доложить до 20 апреля о ходе ликвидации последствий, а также о реализации мер поддержки пострадавших граждан.