13:37, 23 апреля 2026Россия

Песков ответил на вопрос о выполнении поручений Путина о помощи жителям Дагестана

Песков: Поручения Путина по Дагестану в срочном порядке прорабатываются
Никита Абрамов
Никита Абрамов

Поручения президента России Владимира Путина о помощи жителям Дагестана в срочном порядке прорабатываются. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Соответствующие поручения по итогам беседы с руководителями муниципальных образований были сформулированы поручением главы государства. Сейчас они в срочном порядке прорабатываются в правительстве. Работа ведется в этом направлении», — отметил он.

Проливные дожди в Дагестане стали причиной масштабного наводнения. Оно стало крупнейшим по количеству выпавших осадков более чем за сто лет.

13 апреля глава государства поручил правительству России и МЧС доложить до 20 апреля о ходе ликвидации последствий, а также о реализации мер поддержки пострадавших граждан.

    Последние новости

    На фронте высказались о российских аналогах Starlink

    В Иране высказались об участии сборной в ЧМ по футболу

    В Эстонии не захотели оглядываться в сторону России

    В Кремле высказались об иностранных лидерах на праздновании 9 мая в Москве

    Россиянин оказался в состоянии «овоща» после простой операции на носу

    Популярная 33-летняя российская блогерша вышла замуж за 22-летнего хоккеиста

    Песков ответил на вопрос о выполнении поручений Путина о помощи жителям Дагестана

    В Подмосковье запретили продавать бензин несовершеннолетним

    Фицо ушел от ответа на связанный с Украиной вопрос

    Глава Минобрнауки призвал переосмыслить понятие высшего образования в России

    Все новости
