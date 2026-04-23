Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:30, 23 апреля 2026Россия

Песков заявил о желании Европы компенсировать «эрозию в НАТО»

Марина Совина (ночной редактор)
Дмитрий Песков. Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Европа хочет компенсировать «эрозию в НАТО» и провозглашает Россию своим противником, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Евросоюз проводит новую разделительную линию. Как уточнил представитель Кремля, Европа «семимильными шагами развивает свое измерение общей политики в области безопасности».

«Дело идет к тому, что определенную "эрозию в НАТО" они будут компенсировать созданием своей идентичности в области безопасности», — подчеркнул он.

Ранее Кремль предупредил о возвращении полной конфронтации с НАТО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok