Москвичам рассказали о погоде в последние дни апреля

16:09, 23 апреля 2026Экономика

Синоптик Ильин: Следующая неделя в Москве начнется с похолодания
Виктория Клабукова

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В начале следующей недели в Москву придет похолодание. Об этом в разговоре с изданием RT рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

В ночь на пятницу, 24 апреля, столбики термометров будут держаться на нулевой отметке, пройдет мокрый снег. Утром возможна гололедица. В течение дня воздух прогреется до плюс 3-5 градусов, а осадки будут представлены дождем. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

Небольшой дождь сохранится и в ночные часы, а к утру субботы на дорогах вновь образуется гололед. Зато днем обойдется без осадков, и даже может выглянуть солнце. Температура поднимется не выше 6-8 градусов тепла, а в воскресенье — до плюс 5-10. Тогда же возобновятся дожди.

В начале следующей недели в Москве похолодает до плюс 1-6 градусов. Ночью прогнозируются заморозки до минус 2 градусов. Дождь будет перемежаться мокрым снегом.

Значительным теплом майские праздники москвичей не обрадуют. Тепло будет скорее умеренным, зато погодных сюрпризов наподобие апрельского снегопада в праздники не ожидается.

