Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:37, 23 апреля 2026Россия

Полуторагодовалому ребенку «зажевало» пальцы на эскалаторе в метро Петербурга
Майя Назарова

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Полуторагодовалому ребенку «зажевало» пальцы на эскалаторе в метро на станции «Чернышевская» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила «Фонтанка».

По сведениям издания, рука ребенка попала в движущийся механизм эскалатора, на котором он ехал вместе с матерью. Подъемник остановили и вызвали бригаду медиков.

В пресс-службе петербургского метрополитена подтвердили факт случившегося. Специалисты предположили, что были нарушены правила нахождения в подземке. Также, вероятно, что за ребенком недосмотрели.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге в торговом центре «Ботаника Молл» двухлетнего ребенка затянуло в эскалатор. По факту случившегося была организована проверка, мальчику помогли медики. Он получил серьезную травму руки.

Еще раньше в Петербурге эскалатор на станции метро «Площадь Восстания» переломал пальцы четырехлетнему мальчику.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Буданов высказался о признании потерянных Украиной территорий

    Зеленский высказался об «угрозе из Белоруссии»

    Публичный скандал стал причиной лишения статуса российского судьи

    Россиянам назвали неожиданную пользу сэндвичей

    В российском вузе создали руку-шахматиста с 3D-камерой

    Россияне стали занимать больше денег на покупку машин

    Олимпийская чемпионка порвала наряд для церемонии вручения премии

    Россиян призвали срочно избавиться от сбережений

    Полуторагодовалому ребенку «зажевало» пальцы в российском метро

    Наследный принц Ирана похвастался поддержкой зумеров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok