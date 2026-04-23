Полуторагодовалому ребенку «зажевало» пальцы в российском метро

Полуторагодовалому ребенку «зажевало» пальцы на эскалаторе в метро Петербурга

Полуторагодовалому ребенку «зажевало» пальцы на эскалаторе в метро на станции «Чернышевская» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила «Фонтанка».

По сведениям издания, рука ребенка попала в движущийся механизм эскалатора, на котором он ехал вместе с матерью. Подъемник остановили и вызвали бригаду медиков.

В пресс-службе петербургского метрополитена подтвердили факт случившегося. Специалисты предположили, что были нарушены правила нахождения в подземке. Также, вероятно, что за ребенком недосмотрели.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге в торговом центре «Ботаника Молл» двухлетнего ребенка затянуло в эскалатор. По факту случившегося была организована проверка, мальчику помогли медики. Он получил серьезную травму руки.

Еще раньше в Петербурге эскалатор на станции метро «Площадь Восстания» переломал пальцы четырехлетнему мальчику.