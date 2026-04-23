После помолвки мужчина признался невесте в расправе над велосипедистом и сокрытии тела

В Великобритании женщина помогла полиции арестовать своего жениха-убийцу

В Великобритании после помолвки егерь признался невесте, что за три года до этого насмерть сбил велосипедиста и вместе с братом спрятал тело в болоте, а затем попытался втянуть ее в сокрытие улик. Об этом сообщает The Sun.

29-летняя патологоанатом Кэролайн Мьюрхед познакомилась с Александром Маккелларом в Tinder. Пара начала встречаться, вскоре мужчина сделал возлюбленной предложение. После помолвки Маккеллар рассказал невесте, что избавился от тела 63-летним велосипедиста Тони Парсонса, которого сбил будучи в состоянии алкогольного опьянения в 2017 году. Он рассказал, что тело захоронено на болотистом участке леса, где Мьюрхед бегает и упражняется в стрельбе. Позже брат Александра Роберт, бывший в машине в ту ночь, признался, что Парсонс был жив после наезда, и они оставили его умирать на обочине. Маккелар попросил невесту помочь ему перенести останки, а также спросил, сколько времени нужно, чтобы сжечь человеческий труп.

Мьюрхед стало тайно записывать эти разговоры, а когда жених показал ей место захоронения, она пометила его раздавленной банкой из-под Red Bull и передала координаты полиции. Эксгумация, проведенная по метке Кэролайн в 2020 году, подтвердила убийство. В 2023 году Александр Маккеллар получил 12 лет тюрьмы, Роберт Маккеллар — пять лет и три месяца.

Мьюрхед пропустила суд. По ее словам, она чувствовала себя обманщицей и предательницей. При этом в недавно вышедшем на Netflix документальном фильме она призналась, что полиция не пыталась защитить и поддержать ее ни до, ни поле ареста братьев. Она обвинила правоохранителей в запугивании и принуждении ее к слежке за возлюбленным.

