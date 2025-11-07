Вдовец 26 лет платил за квартиру-место преступления и помог найти убийцу жены

В Японии мужчина почти три десятилетия хранил нетронутым место расправы над супругой и помог найти подозреваемую. Об этом сообщает The Asahi Shimbun.

69-летний Сатору Такаба потратил около 22 миллионов иен (примерно 11,5 миллиона рублей) за 26 лет на аренду квартиры в городе Нагоя, где в ноябре 1999 года преступница расправилась с его женой Намико, ударив ее ножом. Благодаря упорству вдовца полиция сохранила доступ к важным вещественным доказательствам и смогла арестовать подозреваемую.

Бывшую одноклассницу Такабы, 69-летнюю Кумико Ясуфуку, задержали после того, как ее ДНК совпал с ДНК в образцах крови, обнаруженных в той самой квартире. Японец рассказал, что изначально планировал расторгнуть договор аренды, но изменил решение после консультации с экспертом, предположившим, что часть крови могла принадлежать убийце.

Такаба также участвовал в кампании за отмену срока давности для тяжких преступлений, что привело к изменению законодательства в 2010 году. Он выразил надежду, что подозреваемая будет доставлена в квартиру для дачи показаний. Полиция высоко оценила роль вдовца в расследовании, отметив, что именно сохранение места преступления оказалось решающим фактором для раскрытия дела спустя 26 лет.

